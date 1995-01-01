Kodak professional EKTAR 100 – цветная негативная мелкозернистая фотопленка, обладающая высокой яркостью и насыщенностью цвета. Фотопленка имеет светочувствительность 100 единиц ISO и обладает мелким и ровным зерном, что позволяет сканировать отснятые негативы и получать снимки с высоким разрешением. Это стало возможным благодаря применению эмульсии с оптимизированной микроструктурой T-GRAIN. Высокую резкость и точную передачу цвета гарантирует новые DIR компоненты и эмульсия с кубическими кристаллами.

Благодаря высокой насыщенности и яркости цвета EKTAR 100 подходит для съемки природы, путешествий, а также для модельной и предметной съемки. Фотоплёнка EKTAR 100 идеальна для профессиональных фотографов и продвинутых фотолюбителей.