Фотопленка Kodak EKTAR 100-120
Код товара : УТ-00035212
Артикул : 8314098
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Светочувствительность
100
Страна производства
США
Тип пленки
Негативная цветная
Формат пленки
120
Описание
Kodak professional EKTAR 100 – цветная негативная мелкозернистая фотопленка, обладающая высокой яркостью и насыщенностью цвета. Фотопленка имеет светочувствительность 100 единиц ISO и обладает мелким и ровным зерном, что позволяет сканировать отснятые негативы и получать снимки с высоким разрешением. Это стало возможным благодаря применению эмульсии с оптимизированной микроструктурой T-GRAIN. Высокую резкость и точную передачу цвета гарантирует новые DIR компоненты и эмульсия с кубическими кристаллами.
Благодаря высокой насыщенности и яркости цвета EKTAR 100 подходит для съемки природы, путешествий, а также для модельной и предметной съемки. Фотоплёнка EKTAR 100 идеальна для профессиональных фотографов и продвинутых фотолюбителей.