Фотопленка Kodak Eastman UltraMax 400 135, 36 кадров
Код товара:УТ-00096217
Артикул:7518285
Товар не найден
Описание
Цветная негативная высокочувствительная пленка хорошо подходит для съемки в вечернее время, в помещениях, для съемки с короткими выдержками и со вспышкой. Зерно достаточно мелкое для ISO 400 (Print Grain Index = 46), благодаря эмульсии KODAK T-GRAIN. Цвета яркие, насыщенные, с естественной передачей тонов кожи. Проявляется по процессу C-41. Хранить при температуре 21° или ниже (не замораживать). Для лучших результатов проявляйте пленку сразу после съемки.
Подробная техническая информация (на английском) доступна в виде файла «Инструкция».
Характеристики
- Тип пленки: Негатив цветной
- Формат: 135
- Светочувствительность: 400
- Количество кадров: 36
- Процесс проявки: С-41
- Страна производства: США