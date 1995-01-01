Фотопленка Kodak Eastman UltraMax 400 135/24, 3 шт.
Код товара:УТ-00096218
Артикул:7518319
Товар не найден
Описание
Цветная негативная высокочувствительная пленка хорошо подходит для съемки в вечернее время, в помещениях, для съемки с короткими выдержками и со вспышкой. Зерно достаточно мелкое для ISO 400 (Print Grain Index = 46), благодаря эмульсии KODAK T-GRAIN. Цвета яркие, насыщенные, с естественной передачей тонов кожи. Проявляется по процессу C-41. Хранить при температуре 21° или ниже (не замораживать). Для лучших результатов проявляйте пленку сразу после съемки.
Подробная техническая информация (на английском) доступна в виде файла «Инструкция».
Характеристики
- Тип пленки: Негатив цветной
- Формат: 135
- Светочувствительность: 400
- Количество кадров: 24 х 3
- Процесс проявки: С-41
- Страна производства: США