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Фотопленка Kodak Eastman UltraMax 400 135/24, 3 шт.

  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
  • UltraMax 400 135/24, 3 шт.
Код товара:УТ-00096218
Артикул:7518319

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Цветная негативная высокочувствительная пленка хорошо подходит для съемки в вечернее время, в помещениях, для съемки с короткими выдержками и со вспышкой. Зерно достаточно мелкое для ISO 400 (Print Grain Index = 46), благодаря эмульсии KODAK T-GRAIN. Цвета яркие, насыщенные, с естественной передачей тонов кожи. Проявляется по процессу C-41. Хранить при температуре 21° или ниже (не замораживать). Для лучших результатов проявляйте пленку сразу после съемки.

Подробная техническая информация (на английском) доступна в виде файла «Инструкция».

Характеристики
  • Тип пленки: Негатив цветной
  • Формат: 135
  • Светочувствительность: 400
  • Количество кадров: 24 х 3
  • Процесс проявки: С-41
  • Страна производства: США