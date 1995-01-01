Kodak Gold 200 – универсальная любительская фотопленка, одна из самых популярных и узнаваемых цветных пленок в мире. Прекрасно подходит для съемки на улице как в ясную, так и в пасмурную погоду, а в помещениях рекомендуется использовать вспышку (за исключением съемки у окна). Зернистость умеренная (Print Grain Index = 44) – больше, чем у профессиональных эмульсий Kodak, таких как Ektacolor Pro, но меньше, чем у многих конкурентов с ISO 200. По цветопередаче пленка отличается выраженной теплой палитрой с золотистыми, желтыми и красными оттенками. Цвета получаются яркими и насыщенными, тона кожи передаются естественно.

Контрастность умеренная, а большая фотографическая широта позволяет пленке спокойно переносить переэкспонирование на 2-3 ступени экспозиции без потери деталей в светлых участках. Недодержка не рекомендуется – в тенях появляется грязноватая зелень, также не рекомендуется пуш-процессинг: происходит цветовой сдвиг из-за неравномерного «разгона» эмульсионных слоев, сильно укрупняется зерно – можно использовать в основном в творческих целях, для lo-fi эстетики.

Пленка сенсибилизирована для дневного света (5500К).

Хранение: Kodak Gold 200 можно хранить в прохладных сухих помещениях при температуре до 21°, для длительного хранения лучше использовать холодильник (при этом не забудьте дать пленке пару часов для нагрева до комнатной температуры перед съемкой). Заряжать пленку в камеру рекомендуется при приглушенном освещении. Проявить отснятую пленку желательно как можно быстрее. Негативы следует защищать от длительного нахождения под прямым солнечным светом.

Новый дизайн: в 2026 году головная компания Kodak Eastman вернула себе права на продажу своей продукции, которые более 10 лет до этого были эксклюзивом британской «дочки» Kodak Alaris. Ряд пленок при этом поменяли свои названия, все получили новый дизайн упаковки – в стиле 80-х годов. Чтобы избежать путаницы с партиями, мы добавили в название фотопленки «Eastman».

Характеристики