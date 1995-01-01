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Фотопленка Kodak ч/б TMax 400/36

Код товара:00000003559
Артикул:8947947

Товар не найден

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Описание

Описание производителя:

Kodak Professional T-MAX 400 Film / 400TMY — это черно-белая панхроматическую негативная пленка, рекомендуемая для фотосъемки в условиях низкой освещенности или для съемки динамичных сюжетов. Кроме того, она полезна для увеличения расстояний, с которых можно снимать со вспышкой, а также для съемки сюжетов с малыми выдержками, когда требуется большая глубина резкости и максимально высокое качество изображения при данном значении светочувствительности. Эта пленка также рекомендуется к использованию в научной фотографии, включая биомедицинские исследования и, особенно, для съемки светящихся микрообъектов. Пленка обладает высокой светочувствительностью (ISO 400/27° в большинстве типов проявителей), очень высокой резкостью, исключительно низкой зернистостью и высокой разрешающей способностью; она допускает большие значения коэффициента увеличения.