Kodak Charmera 1987 – это очень необычная камера в форме брелока (charm переводится в том числе как брелок или амулет). Крошечный фотоаппарат весом всего 30 грамм выдает ностальгические lo-fi снимки в стиле мобильных телефонов начала 2000-х с их характерными несовершенствами: в общем, настоящий билет в 2007 год, или даже на несколько лет раньше.

Внешний вид отсылает к первым одноразовым фотоаппаратам Kodak, а именно к модели Fling, запущенной как раз в 1987 году. Управление крайне простое: сверху кнопки включения и спуска затвора, на задней панели – небольшой дисплей и еще 3 кнопки для навигации по настройкам. Спереди – небольшая светодиодная лампа подсветки (включается и выключается автоматически, сама по себе). Для построения кадра можно использовать небольшой оптический видоискатель. Снимки сохраняются на карту памяти формата microSD – не забудьте приобрести, в комплект она не входит. Будет вполне достаточно небольшой карточки на 16 или 32 Гб, файлы небольшие по объему. Камера имеет встроенный литий-ионный аккумулятор, который заряжается по USB.

Charmera снимает фото и видео с разрешением 1440х1080 (1.6 Мп.), при съемке видео вы ограничены 10 минутами. В режиме фото к снимкам можно применить 1 из 11 эффектов: сделать цветовой баланс теплее или холоднее, переключиться в ч/б, применить 1 из 4 рамок или 1 из 4 пиксельных фильтров (фильтры и рамки не работают одновременно). Для аутентичности можно включить печать даты – в классическом оранжевом стиле.

Kodak Charmera 1987 продается в лотерейном формате «blind box»: коробки запакованы, поэтому вы не знаете, какой из 7 ярких дизайнов ждет внутри. Выбрать заранее нельзя. 6 дизайнов относятся к стандартным, с шансом выпадения 1 к 6. Еще один дизайн (полупрозрачный) относится к редким, он выпадает только в одном случае из 48.

Для кого эта камера? Конечно, для любителей различных новинок и диковинок. По большому счету, это игрушка в ломографическом стиле, стильный аксессуар к вашему гардеробу, fun-камера для развлечения. Не надо много думать, просто щелкайте затвором и делитесь тем, что вышло, со своими друзьями. Можно взять себе, можно в подарок. Покупка не сильно бьет по карману, при этом вы получаете еще и элемент интриги – какой дизайн достанется именно вам? Любите коллекционировать? Попробуйте собрать все 7 вариантов дизайна.

Характеристики