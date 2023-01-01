Описание

Kodak Gold 200/36 - универсальная фотопленка с чистыми и насыщенными цветами. Прекрасно подходит для съемки в обычных условиях. Значительно улучшает передачу цвета и резкость изображения в пределах своей чувствительности, а также в пасмурную погоду. Достаточная светочувствительность для съемки умеренно динамичных сюжетов в солнечный день и в условиях легкой облачности. Светочувствительность 200 единиц ISO.



По материалам KODAK.