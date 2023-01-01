Фотопленка Kodak Gold 200, 36 кадров
Код товара : 00000000383
Артикул : 6033997 /6034003
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Светочувствительность
200
Страна производства
США
Тип пленки
Негативная цветная
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Kodak Gold 200/36 - универсальная фотопленка с чистыми и насыщенными цветами. Прекрасно подходит для съемки в обычных условиях. Значительно улучшает передачу цвета и резкость изображения в пределах своей чувствительности, а также в пасмурную погоду. Достаточная светочувствительность для съемки умеренно динамичных сюжетов в солнечный день и в условиях легкой облачности. Светочувствительность 200 единиц ISO.
По материалам KODAK.