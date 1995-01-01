Фотопленка Kodak Gold 200, 36 кадров
Код товара:00000000383
Артикул:6033997
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиC-41
Тип пленкиНегативная цветная
Страна производстваСША
Чувствительность ISO200
Формат пленки135
Количество кадров36
Описание
Kodak Gold 200 – универсальная цветная негативная пленка средней светочувствительности, сбалансированная для дневного света, предназначенная для повседневной фотографии. Она обеспечивает мелкое зерно, высокую цветовую насыщенность и детализацию. Пленка отлично передает оттенки кожи, цветопередача чуть смещена в сторону теплых тонов (желтых, оранжевых и красных). Широкий динамический диапазон позволяет допускать недоэкспозицию до двух ступеней и переэкспозицию до трех ступеней, что делает эту пленку удобным выбором как для фотографов-любителей, так и для профессионалов.
- Тип пленки: Негатив цветной
- Формат: 135
- Светочувствительность: 200 ISO
- Количество кадров: 36
- Процесс проявки: С-41