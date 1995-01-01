Kodak Gold 200 – универсальная цветная негативная пленка средней светочувствительности, сбалансированная для дневного света, предназначенная для повседневной фотографии. Она обеспечивает мелкое зерно, высокую цветовую насыщенность и детализацию. Пленка отлично передает оттенки кожи, цветопередача чуть смещена в сторону теплых тонов (желтых, оранжевых и красных). Широкий динамический диапазон позволяет допускать недоэкспозицию до двух ступеней и переэкспозицию до трех ступеней, что делает эту пленку удобным выбором как для фотографов-любителей, так и для профессионалов.

Тип пленки: Негатив цветной

Негатив цветной Формат: 135

135 Светочувствительность: 200 ISO

200 ISO Количество кадров: 36

36 Процесс проявки: С-41