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Фотопленка Kodak Gold 200, 36 кадров

Код товара:00000000383
Артикул:6033997

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Kodak Gold 200 – универсальная цветная негативная пленка средней светочувствительности, сбалансированная для дневного света, предназначенная для повседневной фотографии. Она обеспечивает мелкое зерно, высокую цветовую насыщенность и детализацию. Пленка отлично передает оттенки кожи, цветопередача чуть смещена в сторону теплых тонов (желтых, оранжевых и красных). Широкий динамический диапазон позволяет допускать недоэкспозицию до двух ступеней и переэкспозицию до трех ступеней, что делает эту пленку удобным выбором как для фотографов-любителей, так и для профессионалов.

  • Тип пленки: Негатив цветной
  • Формат: 135
  • Светочувствительность: 200 ISO
  • Количество кадров: 36
  • Процесс проявки: С-41