Kingma VL014 – это выносной кронштейн для одновременной установки камеры и 1-2 аксессуаров: например, внешнего микрофона и небольшого светодиодного осветителя. Для этого у нее предусмотрен стандартный штативный винт 1/4"-20 и 2 холодных башмака (1 сверху, 1 снизу). Сама площадка устанавливается на винт 1/4", при этом рядом со штативным гнездом имеются отверстия под боковые шпильки. VL014 – это простой и универсальный аксессуар на тот случай, когда вы не хотите покупать дорогую клетку для камеры.