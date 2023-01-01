Аккумулятор Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12
Код товара : УТ-00067669
Артикул : SPBL1B-C
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Аккумуляторная батарея Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 – это надежный источник питания для вашей экшн-камеры. Высокая емкость (1720 мАч) позволяет снимать на протяжении длительного времени, в том числе в условиях низкой температуры воздуха. Аккумулятор Kingma обладает встроенным контроллером с защитой от перезарядки, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасность использования.
- Тип: литий-ионный
- Напряжение: 3.85 В
- Емкость: 1720 мАч
- Размеры: 40.8 х 33.4 х 13.2 мм