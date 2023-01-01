Аккумуляторная батарея Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 – это надежный источник питания для вашей экшн-камеры. Высокая емкость (1720 мАч) позволяет снимать на протяжении длительного времени, в том числе в условиях низкой температуры воздуха. Аккумулятор Kingma обладает встроенным контроллером с защитой от перезарядки, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасность использования.