Аккумулятор Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12



Код товара: УТ-00067669 Артикул: SPBL1B-C Код товара: УТ-00067669 Артикул: SPBL1B-C Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Аккумулятор Описание Аккумуляторная батарея Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 – это надежный источник питания для вашей экшн-камеры. Высокая емкость (1720 мАч) позволяет снимать на протяжении длительного времени, в том числе в условиях низкой температуры воздуха. Аккумулятор Kingma обладает встроенным контроллером с защитой от перезарядки, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасность использования. Тип: литий-ионный

Напряжение: 3.85 В

Емкость: 1720 мАч

Размеры: 40.8 х 33.4 х 13.2 мм Внимание: не подходит для HERO 13. Видео Наш обзор

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