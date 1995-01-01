Зарядное устройство Kingma BM066 создано для камеры Insta360 One X4 и позволяет зарядить сразу 2 аккумулятора приблизительно за 4 часа. 2 входа питания – USB micro B и USB Type-C – позволяют использовать любой кабель из тех, что попадется под руку (в комплекте идет кабель USB-A / USB-C). Устройство в особенности помогает в дороге, в путешествиях, при ведении активной съемки на экшн-камеру – пока вы снимаете, пара запасных батарей заряжается от любой доступной USB розетки, автомобильного адаптера или универсального USB аккумулятора (пауэрбанка). Светодиодные индикаторы показывают ход заряда: красный – идет зарядка, зеленый – батареи заряжены.

Аккумуляторы IS360X4B предназначены специально для камеры Insta360 One X4. Напряжение 3.85В, емкость 2500 мАч.

Данный комплект позволит вам значительно продлить время съемки.

Входной ток: 5В 2.1А

Выходной ток: 4.4В 0.75А х 2

Размеры: 85 х 45 х 20 мм

Основной материал: пластик

Комплектация: зарядное устройство, USB кабель, 2 аккумулятора IS360X4B

Внимание: сетевой адаптер не входит в комплект.