Универсальный сетевой адаптер Kingma KIT18EU мощностью 20 Вт подходит для зарядки телефонов, планшетов, камер, компактных осветителей и прочей электроники, поддерживающей зарядку по USB. Устройство оснащено 2 выходами: USB-A и USB-C.