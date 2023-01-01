Зарядное устройство Kingma KIT18EU, USB-A и USB-C, 20 Вт
Код товара : УТ-00063611
Артикул : KIT18EU
920 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Универсальный сетевой адаптер Kingma KIT18EU мощностью 20 Вт подходит для зарядки телефонов, планшетов, камер, компактных осветителей и прочей электроники, поддерживающей зарядку по USB. Устройство оснащено 2 выходами: USB-A и USB-C.