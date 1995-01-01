Аккумулятор Kingma IS360X5B для Insta360 One X5, 2400 мАч

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Код товара: УТ-00087701 Артикул: IS360X5B Код товара: УТ-00087701 Артикул: IS360X5B Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Аккумулятор Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma IS360X5B – аналог оригинальной батареи для камеры Insta360 One X5. Емкость такая же: 2400 мАч (9.34 Втч), что позволяет снимать столько же долго за меньшие деньги. Напряжение 3.89В. Заряжается внутри камеры или в парном зарядном устройстве Kingma BM072. Видео Наш обзор

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