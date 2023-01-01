Карт-ридер Kingma CFexpress A - USB3.1
Код товара : УТ-00067652
Артикул : BMU022
7 350 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Kingma CFexpress A — USB 3.1 - это компактный и надежный карт-ридер, который позволяет быстро и удобно считывать и записывать данные с карт памяти разных форматов. Этот карт-ридер имеет высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро загружать большие объемы данных на компьютер или ноутбук.