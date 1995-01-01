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Карт-ридер Kingma BMU013, хаб 8 в 1, USB Type-C

  • BMU013, хаб 8 в 1, USB Type-C
  • BMU013, хаб 8 в 1, USB Type-C
  • BMU013, хаб 8 в 1, USB Type-C
  • BMU013, хаб 8 в 1, USB Type-C
  • BMU013, хаб 8 в 1, USB Type-C
Код товара:УТ-00070094
Артикул:BMU013

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Карт-ридер и хаб 8 в 1 Kingma BMU013 это многофункциональное устройство с большим выбором интерфейсов, с подключением USB Type-C. Функциональность заключается в том , что подключив его к одному порту на вашем ноутбуке, стационарном ПК или другом оборудовании, будет возможно использовать целых 8 свободных портов для самых разных видов интерфейса. Благодаря его компактности и легкости его можно носить с собой. А учитывая разнообразие прилагаемых интерфейсов пользоваться данным картридером будет еще удобнее.

Характеристики:

Входной интерфейс: USB 3.0 Type-C

Выходной интерфейс:

  • USB Type-C
  • Видеовыход HDMI 4K
  • Скоростные порты USB 3.0 (3 слота)
  • слот SD, TF карт
  • порт Ethernet (до 1000 Мбит/с)