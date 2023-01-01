Карт-ридер Kingma BMU013, хаб 8 в 1, USB Type-C
Код товара : УТ-00070094
Артикул : BMU013
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Карт-ридер и хаб 8 в 1 Kingma BMU013 это многофункциональное устройство с большим выбором интерфейсов, с подключением USB Type-C. Функциональность заключается в том , что подключив его к одному порту на вашем ноутбуке, стационарном ПК или другом оборудовании, будет возможно использовать целых 8 свободных портов для самых разных видов интерфейса. Благодаря его компактности и легкости его можно носить с собой. А учитывая разнообразие прилагаемых интерфейсов пользоваться данным картридером будет еще удобнее.
Характеристики:
Входной интерфейс: USB 3.0 Type-C
Выходной интерфейс:
- USB Type-C
- Видеовыход HDMI 4K
- Скоростные порты USB 3.0 (3 слота)
- слот SD, TF карт
- порт Ethernet (до 1000 Мбит/с)