Карт-ридер и хаб 8 в 1 Kingma BMU013 это многофункциональное устройство с большим выбором интерфейсов, с подключением USB Type-C. Функциональность заключается в том , что подключив его к одному порту на вашем ноутбуке, стационарном ПК или другом оборудовании, будет возможно использовать целых 8 свободных портов для самых разных видов интерфейса. Благодаря его компактности и легкости его можно носить с собой. А учитывая разнообразие прилагаемых интерфейсов пользоваться данным картридером будет еще удобнее.

Характеристики:

Входной интерфейс: USB 3.0 Type-C

Выходной интерфейс: