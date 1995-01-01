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Зарядное устройство Kingma BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5

  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
  • BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
Код товара:УТ-00087707
Артикул:BM072

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство для 2 аккумуляторов от камеры Insta360 One X5. Работает от USB-C входа 5В 2.1А, что позволяет заряжать батареи и дома, и в дороге – от USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов, солнечных панелей и так далее. 2 аккумулятора заряжаются приблизительно за 2.5-3 часа.

Комплектация

  • Зарядное устройство Kingma BM072
  • USB кабель A / C, 60 см

Характеристики

  • Зарядный ток (вход USB-C): 5В 2.1А
  • Выходной ток: 4.48В 1А х2