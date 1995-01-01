Зарядное устройство Kingma BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5

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Код товара: УТ-00087707 Артикул: BM072 Код товара: УТ-00087707 Артикул: BM072 Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Зарядное устройство для 2 аккумуляторов от камеры Insta360 One X5. Работает от USB-C входа 5В 2.1А, что позволяет заряжать батареи и дома, и в дороге – от USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов, солнечных панелей и так далее. 2 аккумулятора заряжаются приблизительно за 2.5-3 часа. Комплектация Зарядное устройство Kingma BM072

USB кабель A / C, 60 см Характеристики Зарядный ток (вход USB-C): 5В 2.1А

Выходной ток: 4.48В 1А х2 Видео Наш обзор

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