Зарядное устройство Kingma BM072 для 2х аккумуляторов Insta360 One X5
Код товара:УТ-00087707
Артикул:BM072
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство для 2 аккумуляторов от камеры Insta360 One X5. Работает от USB-C входа 5В 2.1А, что позволяет заряжать батареи и дома, и в дороге – от USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов, солнечных панелей и так далее. 2 аккумулятора заряжаются приблизительно за 2.5-3 часа.
Комплектация
- Зарядное устройство Kingma BM072
- USB кабель A / C, 60 см
Характеристики
- Зарядный ток (вход USB-C): 5В 2.1А
- Выходной ток: 4.48В 1А х2