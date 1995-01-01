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Зарядное устройство Kingma BM062, для 2х аккумуляторов Insta360 One X3, USB

  • BM062, для 2х аккумуляторов Insta360 One X3, USB
  • BM062, для 2х аккумуляторов Insta360 One X3, USB
  • BM062, для 2х аккумуляторов Insta360 One X3, USB
  • BM062, для 2х аккумуляторов Insta360 One X3, USB
  • BM062, для 2х аккумуляторов Insta360 One X3, USB
Код товара:УТ-00070090
Артикул:BM062

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактное зарядное устройство для аккумуляторов Insta360 One X3. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Совместимость: аккумуляторы для Insta360 One X3

Характеристики:

Ток на вход: 5В 2.1А
Ток на выход: 4.4В 750 мАч
Размеры: 85 х 45 х 20 мм