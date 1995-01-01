Зарядное устройство Kingma BM058-GP13 позволяет одновременно заряжать 2 батареи для камеры GoPro HERO 13. Устройство совместимо как с оригинальными батареями GoPro AEBAT-001, так и с их аналогами Kingma AHDBT-1301PR. Полная зарядка 2 аккумуляторов занимает приблизительно 4 часа. Благодаря питанию через универсальный USB-C порт устройство может работать с самыми разными источниками питания: с сетевыми адаптерами, автомобильными зарядными устройствами, универсальными USB аккумуляторами и просто USB розетками: это позволяет заряжать батареи не только дома, но и в дороге (сетевой адаптер не входит в комплект). Небольшой ЖК дисплей показывает ход заряда.

Устройство обладает защитой от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока и так далее.

Характеристики:

Входной ток: 5В 2А

Комплектация: Зарядное устройство, кабель USB-A / USB-C 60 см, инструкция и гарантийный талон

Совместимые камеры: