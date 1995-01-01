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Штатив K&F Concept S255A3 с шаровой головой BH-36

  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
  • S255A3 с шаровой головой BH-36
Код товара:УТ-00096710
Артикул:KF09.157 (-)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Недорогой, легкий и компактный туристический штатив с высокой безопасной нагрузкой: увеличенный диаметр шара позволяет использовать его с камерами весом до 8 кг. Новая технология обеспечивает плавное вращение шара без использования смазки, а отдельный блокиратор оси панорамирования позволяет создавать панорамы из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что дает возможность использовать другие, более длинные или L-образные площадки, а также напрямую устанавливать камеры в клетках. Головка съемная: устанавливается на стандартный винт 3/8".

В комплекте идет двусторонний зажим для телефонов и планшетов, благодаря которому на штатив можно поставить даже 11" планшет типа Apple iPad Pro. Также в комплекте беспроводной Bluetooth пульт, который работает с устройствами на базе iOS и Android. Пульт дает возможность спускать затвор или начинать запись видео с расстояния до 10 м, что очень удобно для съемки автопортретов и записи коротких видео.

Штатив оснащен крюком для подвески груза, что повышает его устойчивость в ветренную погоду. Длина в сложенном состоянии – всего 46 см, штатив легко помещается во многие фоторюкзаки, нет необходимости крепить его снаружи. Максимальная высота 190 см позволяет делать кадры с верхнего ракурса. 2 пузырьковых уровня (один на головке, второй на крестовине штатива) упрощают выравнивание камеры по линии горизонта. Все 3 ноги оснащены согревающими накладками из плотного поролона. При этом общий диаметр ног в сложенном положении составляет всего 7 см – штатив ложится в руку как бутылка воды.

Комплектация

  • Штатив
  • Зажим для телефона и планшета
  • Быстросъемные площадки: 2 шт.
  • Пульт Bluetooth
  • Сумка для хранения и транспортировки

Характеристики

  • Головка: шаровая, съемная (гнездо под винт 3/8")
  • Пузырьковый уровень: есть, 2 шт.
  • Количество секций: 5
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Углы наклона ног: фиксированный угол
  • Максимальная нагрузка: 8 кг
  • Минимальная высота: 48 см
  • Максимальная высота: 190 см
  • Длина в сложенном положении: 46 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминий, пластик
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 1.3 кг
  • Страна производства: Китай