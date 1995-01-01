Штатив K&F Concept S225A0 может использоваться в качестве настольного, а также в качестве вспомогательной опоры для съемки с нижних ракурсов. Благодаря безопасной нагрузке в 6 кг он легко выдерживает даже серьезные риги с тяжелой оптикой, клетками и дополнительными аксессуарами. Минимальная высота штатива составляет 22 см, а максимальная – 55 см, 5-секционные ноги складываются и раскладываются по принципу эксцентриков: поверните основание по часовой стрелке, чтобы разблокировать замки, и в обратную сторону для фиксации положения.

Штатив целиком выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность и долговечность. Ноги снабжены согревающими накладками из вспененного материала. На центральной крестовине сбоку имеется резьбовое гнездо 1/4" для установки дополнительного аксессуара (к примеру, смартфона, накамерного монитора или небольшого осветителя) с помощью кронштейнов типа Magic Arm. Центральную колонну можно перевернуть для съемки с еще меньшей высоты.

Шаровая головка позволяет быстро настроить положение камеры и зафиксировать его одним поворотом рукоятки. Панорамную ось можно разблокировать отдельно от остальных – для съемки панорам из нескольких кадров. Штативная площадка совместима со стандартом Arca Swiss, есть пузырьковый уровень для удобства выравнивания камеры по горизонту, в комплекте идет универсальный адаптер для смартфонов. В сложенном положении штатив занимает места не больше, чем бутылка воды.

Характеристики