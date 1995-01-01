Настольный мини-штатив K&F Concept S225A1 с шаровой головой BH-25 обладает низким центром тяжести для стабильной съемки. Складные алюминиевые ножки и подъемная центральная стойка являются портативными и компактными, их длина при хранении составляет всего 18 см, что позволяет легко брать их с собой.

Шаровая головка настольного штатива с универсальным винтом 1/4" может быть прикреплена к цифровым зеркальным фотокамерам, камкордерам, телефонам, осветительным приборам. Штатив оснащен рычагом быстрой регулировки угла, обеспечивающим три варианта угла наклона ножек (23°/50°/80°) со съемной центральной колонной.

Штатив оснащен 5-секционными ножками, каждая из которых регулируется по высоте. Эксцентриковые трубки быстро завинчиваются, что позволяет регулировать высоту штатива по желанию - от 17 см до 52 см. Шаровая головка обеспечивает панорамирование на 360° и вертикальную съемку на 90°, что позволяет снимать под любым углом по горизонтали и вертикали. Максимальная нагрузка штатива составляет 6 кг.