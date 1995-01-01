Штатив-монопод K&F Concept MS21, с креплением 1/4" и адаптером для GoPro для камер Insta 360. Максимальная высота селфи-палки составляет 120 см, а размер в сложенном виде - 24 см, весит всего 202 г. Штатив-монопод для Insta 360 имеет 7-секционный регулируемый удлинитель для универсальной съемки, от панорам до крупных планов.

Встроенные амортизирующие кольца обеспечивают устойчивость и минимизируют тряску. Широкая фиксированная конструкция и противоскользящие силиконовые накладки усиливают поддержку.

Простое переключение режимов между селфи-палкой и штативом позволяет стабилизировать съемку, а также облегчает съемку селфи в соответствии с вашими требованиями. В комплект входит адаптер для GoPro. Монопод изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, что обеспечивает исключительную прочность.