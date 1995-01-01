Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Переходное кольцо K&F Concept M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы

  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, без линзы
Код товара:УТ-00087004
Артикул:KF06.147

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Переходное кольцо K&F Concept M42-Nik позволяет устанавливать мануальные объективы с резьбовым креплением M42 на зеркальные камеры Nikon (байонет Nikon F). Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную. У данного переходника нет компенсирующей линзы, поэтому фокусировка на бесконечность невозможна, однако адаптер можно использовать, например, для съемки макро, предметной фотографии и так далее. У переходника также нет чипа, поэтому подтверждение фокусировки работать не будет. Рекомендуется использовать LiveView режим камеры (визирование по ЖК-экрану).

На некоторых камерах необходимо выбрать опцию «Съемка без объектива» в меню настроек, чтобы разблокировать возможность спуска затвора.