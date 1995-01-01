Переходное кольцо K&F Concept M42-Nik позволяет устанавливать мануальные объективы с резьбовым креплением M42 на зеркальные камеры Nikon (байонет Nikon F). Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную. У данного переходника нет компенсирующей линзы, поэтому фокусировка на бесконечность невозможна, однако адаптер можно использовать, например, для съемки макро, предметной фотографии и так далее. У переходника также нет чипа, поэтому подтверждение фокусировки работать не будет. Рекомендуется использовать LiveView режим камеры (визирование по ЖК-экрану).

На некоторых камерах необходимо выбрать опцию «Съемка без объектива» в меню настроек, чтобы разблокировать возможность спуска затвора.