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Переходное кольцо K&F Concept M42-EOS, для объективов M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное

  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
  • M42-EOS, объективы M42 на камеры Canon EF/EF-S, черное
Код товара:УТ-00087002
Артикул:KF06.444

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Переходное кольцо K&F Concept M42-EOS предназначено для установки мануальной оптики с резьбовым креплением M42 на зеркальные камеры Canon EOS c байонетами Canon EF и EF-S. Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную. Обратите внимание, что у переходника нет чипа («одуванчика»), поэтому автоматическое подтверждение фокусировки работать не будет. Рекомендуется использовать LiveView-режим камеры (визирование по ЖК-экрану), а для использования оптического видоискателя – специальные фокусировочные экраны (матированные, с клиньями Додена и так далее, если такие есть для вашей модели камеры). Наконец, можно фокусироваться по шкале дистанций на объективе.

Кольцо выполнено из анодированного алюминия.