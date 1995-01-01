Переходное кольцо K&F Concept M42-EOS предназначено для установки мануальной оптики с резьбовым креплением M42 на зеркальные камеры Canon EOS c байонетами Canon EF и EF-S. Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную. Обратите внимание, что у переходника нет чипа («одуванчика»), поэтому автоматическое подтверждение фокусировки работать не будет. Рекомендуется использовать LiveView-режим камеры (визирование по ЖК-экрану), а для использования оптического видоискателя – специальные фокусировочные экраны (матированные, с клиньями Додена и так далее, если такие есть для вашей модели камеры). Наконец, можно фокусироваться по шкале дистанций на объективе.

Кольцо выполнено из анодированного алюминия.