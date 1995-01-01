Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Светофильтр K&F Concept KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм

  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
  • KU12 Classic Series HMC CPL, Blue Coated, 46 мм
Код товара:УТ-00086958
Артикул:KF01.1433

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Высококачественный поляризационный фильтр K&F Concept KU12 Classic Series HMC CPL с многослойным антибликовым покрытием Blue Coated, снижающим отражения от неметаллических поверхностей и повышающим контраст изображения. Благодаря использованию японского стекла и тонкого алюминиевого корпуса обеспечивается отличная резкость по всему кадру без виньетирования. Надежная фиксация и лёгкое вращение делают фильтр удобным в использовании. Отличный выбор для съёмки природы, архитектуры и воды.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания выпускает светофильтры любого типа: от распространённых UV, ND, CPL до специальных Black Mist и Shimmer Diffusion. K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.