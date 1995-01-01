Воздушная груша – это лучший аксессуар для очистки оптики, который лучше всегда иметь с собой, особенно при съёмке на природе. Её преимущество в том, что она помогает очистить пыль с объектива, матрицы и зеркала без необходимости прикасаться к очищающей поверхности. Высота груши: 9 см, ширина: 4.3 см

Мгновенное удаление пыли: просто слегка нажмите на грушу, чтобы мгновенно создать мощный поток воздуха и быстро сдуть въевшуюся пыль с камер, сенсоров, экранов, клавиатур и объективов.

Компактный размер: груша имеет компактный дизайн и идеально помещается на ладони. Груша специально разработана для удобного использования и отличается высокой мобильностью.

Конструкция с защитой от обратного потока: очиститель сжатого воздуха оснащен односторонним клапаном, который предотвращает засасывание пыли обратно в устройство при обратном ходе поршня. Каждая струя обеспечивает чистый поток воздуха, что позволяет избежать вторичного загрязнения.

Устойчивый к царапинам материал: используется силиконовая конструкция, а сопло изготовлено из мягкого силикона, поэтому сопло не повредит и не поцарапает линзы камеры или электронные устройства.

Эргономичный дизайн: груша изготовлена из силикона и оснащена ультрамягким прессом с мгновенной отдачей, что снижает усилие на 50 %. Забудьте о тугих механизмах, которые сложно нажимать - очищайте камеру, не напрягая руку.