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Воздушная груша K&F Concept KF08.045 Silicone Air Blower, черная

  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
  • KF08.045 Silicone Air Blower, черная
Код товара:УТ-00095075
Артикул:KF08.045

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Воздушная груша – это лучший аксессуар для очистки оптики, который лучше всегда иметь с собой, особенно при съёмке на природе. Её преимущество в том, что она помогает очистить пыль с объектива, матрицы и зеркала без необходимости прикасаться к очищающей поверхности.

Удлиненная насадка позволяет добраться до узких и труднодоступных мест, таких как сенсоры цифровых камер, аккумуляторные отсеки, внутренности объектива, клавиатуры и т.д. Мощный поток воздуха быстро сдувает пыль и мусор с объективов, сенсоров, корпусов камер и из труднодоступных мест. Прочная синтетическая резина изготовлена из высококачественной резины и пластика, обладает высокой эластичностью, усталостной прочностью и долговечностью.

Эргономичная рукоятка и удобная конструкция обеспечивает надежный захват, быстрое восстановление подачи воздуха и стабильную работу при многократном использовании. Высота груши с насадкой: 148 мм, ширина: 55 мм.