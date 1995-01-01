Адаптер K&F Concept EF-EOS R II AF позволяет устанавливать объективы с креплением Canon EF или EF-S на камеры с байонетом Canon RF (EOS R). Поддерживается автофокус, электронное управление диафрагмой, оптическая стабилизация изображения, запись данных объектива в EXIF. Съемная штативная лапка с резьбовым гнездом 1/4" позволяет устанавливать адаптер на штатив, чтобы снизить нагрузку на байонет камеры (при использовании тяжелой оптики).

Корпус адаптера выполнен из алюминиевого сплава, байонетные крепления – из хромированной латуни. Ребристая внешняя поверхность облегчает установку на камеру. Внутренняя поверхность также выполнена ребристой для снижения вероятности возникновения бликов и ореолов при съемке с контровым светом.