Адаптер K&F Concept EF-E IV AF Pro позволяет устанавливать объективы с креплением Canon EF или EF-S на камеры с байонетом Sony E. Поддерживается автофокус*, электронное управление диафрагмой, оптическая стабилизация изображения, запись данных объектива в EXIF. Кнопка C/P позволяет переключаться между двумя режимами автофокуса: контрастным (медленным, но более точным) и фазовым (быстрым, но менее точным). Штативная лапка с резьбовым гнездом 1/4" позволяет устанавливать адаптер на штатив, чтобы снизить нагрузку на байонет камеры (при использовании тяжелой оптики).

Встроенный USB порт дает возможность пользователю самостоятельно обновлять прошивку по мере выхода новых версий.

Корпус адаптера выполнен из алюминиевого сплава, байонетные крепления – из хромированной латуни. Ребристая внешняя поверхность облегчает установку на камеру.

* Качество работы автофокуса зависит от модели камеры: чем новее, тем лучше. Автофокус может не работать при записи видео.