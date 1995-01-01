Светофильтр K&F Concept C-Series CPL / ND2-32 / Black Mist 1/4 соединил в себе сразу три эффекта: CPL, VND (2-32) и Black Diffusion (1/4). Именно благодаря этому вы сможете одновременно регулировать и затемнение и поляризацию, дополнив это качественным размытием источников света и сглаживанием текстур. Яркая ручка поможет удобно настраивать силу эффектов. Оптическое стекло с 18-слойным нанопокрытием гарантирует защиту от капель, царапин и следов. Устранен «X»-эффект на фокусных расстояниях от 35 мм.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания выпускает светофильтры любого типа: от распространённых UV, ND, CPL до специальных Black Mist и Shimmer Diffusion. K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.