Светофильтр K&F Concept C-Series с эффектом Black Mist-Diffusion 1/4, позволяющий создавать кинематографический эффект на изображениях и видео. Для изготовления фильтра использовалось стекло «Japanese AGC Glass», а также станки с ЧПУ для очень точного изготовления алюминиевого кольца, позволяющего легко устанавливать его на объектив. Кольцо светофильтр тонкое - 3,3 мм, поэтому виньетирования нет. Фильтр имеет двустороннее множественное покрытие Green Coating, которое эффективно уменьшает нежелательные отражения и защищает фильтр от царапин и грязи.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания выпускает светофильтры любого типа: от распространённых UV, ND, CPL до специальных Black Mist и Shimmer Diffusion. K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.