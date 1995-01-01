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Штатив K&F Concept B234A1 с шаровой головой BH28

  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
  • B234A1 с шаровой головой BH28
Код товара:УТ-00092652
Артикул:KF09.007V1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

K&F Concept B234A1 – компактный и легкий штатив для выездной съемки, фотопрогулок и путешествий. Длина в сложенном положении составляет всего 43 см, поэтому он легко помещается внутрь большинства фоторюкзаков (или может быть пристегнут снаружи). При этом максимальная высота штатива – 184 см, можно снимать в полный рост, не наклоняясь к камере. Одну из ножек можно отвернуть и соединить с центральной колонной для трансформации в монопод. Колонну также можно перевернуть для съемки от уровня земли. Замки ног у этой модели клипсовые. Для лучшей устойчивости имеется стальной крюк для подвешивания балласта.

Шаровая головка позволяет быстро настроить положение камеры, включая съемку в портретной ориентации. Ось панорамирования имеет отдельный замок: вы можете зафиксировать камеру по остальным осям и затем поворачивать ее из стороны в сторону для съемки панорам из нескольких кадров. Пузырьковый уровень упрощает выравнивание камеры по линии горизонта. Быстросъемная площадка выполнена по широко распространенному стандарту Arca Swiss и имеет блокираторы для безопасности: даже плохо зафиксированная камера не съедет со штатива.

В комплекте со штативом идет универсальный адаптер для смартфонов, а также Bluetooth пульт для дистанционной съемки (работает только с мобильными устройствами на расстоянии до 10 м), запасная быстросъемная площадка и чехол.

Характеристики

  • Головка: BH28, шаровая, съемная
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 5
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Диаметр ног: 23 мм и менее
  • Углы наклона ног: 3 угла наклона
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Минимальная высота: 56.5 см (монопод: 47.5 см)
  • Максимальная высота: 184 см (монопод: 195 см)
  • Высота со сложенной центральной штангой: 139.5 см
  • Длина в сложенном положении: 43 см (монопод: 47.5 см)
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминиевый сплав, пластик
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 1.65 кг
  • Страна производства: Китай