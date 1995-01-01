K&F Concept B234A1 – компактный и легкий штатив для выездной съемки, фотопрогулок и путешествий. Длина в сложенном положении составляет всего 43 см, поэтому он легко помещается внутрь большинства фоторюкзаков (или может быть пристегнут снаружи). При этом максимальная высота штатива – 184 см, можно снимать в полный рост, не наклоняясь к камере. Одну из ножек можно отвернуть и соединить с центральной колонной для трансформации в монопод. Колонну также можно перевернуть для съемки от уровня земли. Замки ног у этой модели клипсовые. Для лучшей устойчивости имеется стальной крюк для подвешивания балласта.

Шаровая головка позволяет быстро настроить положение камеры, включая съемку в портретной ориентации. Ось панорамирования имеет отдельный замок: вы можете зафиксировать камеру по остальным осям и затем поворачивать ее из стороны в сторону для съемки панорам из нескольких кадров. Пузырьковый уровень упрощает выравнивание камеры по линии горизонта. Быстросъемная площадка выполнена по широко распространенному стандарту Arca Swiss и имеет блокираторы для безопасности: даже плохо зафиксированная камера не съедет со штатива.

В комплекте со штативом идет универсальный адаптер для смартфонов, а также Bluetooth пульт для дистанционной съемки (работает только с мобильными устройствами на расстоянии до 10 м), запасная быстросъемная площадка и чехол.

Характеристики