Недорогой, легкий и достаточно компактный штатив для фотоаппаратов, видеокамер, смартфонов и другого оборудования. Длина в сложенном виде составляет всего 45 см – штатив помещается в большинство фоторюкзаков (или может быть закреплен снаружи). Безопасная нагрузка – 3 кг. 2D головка позволяет наклонять камеру вперед и назад, вращать на все 360°, а также откидывать в сторону для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Головка является съемной, ее можно заменить на другую, крепление стандартное: винт 3/8".

Центральная колонна состоит из двух секций, ее можно перевернуть для съемки макро. Ноги имеют несколько углов наклона для выравнивания штатива на сложных поверхностях. Замки ног клипсовые. Короткий адаптер центральной колонны обеспечивает возможность съемки от уровня земли.

Зажим для смартфонов позволяет использовать K&F Concept O234A0 с телефонами шириной до 9 см (большинство моделей на рынке). В комплекте идет чехол для хранения и транспортировки.

Характеристики