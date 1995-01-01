Штатив K&F Concept K234A1 с шаровой головой BH-28L
Код товара:УТ-00087040
Артикул:KF09.080V1
Товар не найден
Характеристики
Особые характеристики
Максимальная высота, см163
Безопасная нагрузка, кг10
Длина в сложенном виде, см48
Вес, г1700
Комплектация штативаС головкой
Головкашаровая BH-28L (гнездо под винт 3/8")
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций4
Быстросъемная площадкаесть
Максимальная нагрузка10 кг
Минимальная высота55 см
Максимальная высота163 см
Длина в сложенном положении48 см
Материалалюминий
Страна производстваКитай
Вес1.7 кг
Описание
Прочный и лёгкий штатив K&F Concept K234A1 с шаровой головой BH-28L для фото и видео съемки. Шаровая голова вращается на 360° и изменяет угол наклона до 180°, голова и тренога изготовлены из алюминиевого сплава. Грузоподъемность составляет 10 кг. Поставляется комплект с сумкой для комфортного хранения и транспортировки.
Преимущества:
- Грузоподъёмность: 10 кг;
- 4 секции;
- Высота съёмки регулируется от 45 до 161 см;
- Центральная колонна регулируется по высоте, её можно перевернуть для съёмки с нижнего ракурса;
- Снизу колонна имеет выдвижной крюк, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости штатива;
- Съёмная шаровая головка BH-28L может поворачиваться на 360 градусов, в основании имеется градуированная шкала;
- Головка оснащена съёмной площадкой с винтом 1/4" и пузырьковым уровнем.
Комплектация:
- Штатив
- Ремешок
- Шестигранный ключ
- Сумка