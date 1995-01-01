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Штатив K&F Concept K234A1 с шаровой головой BH-28L

  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
  • K234A1 с шаровой головой BH-28L
Код товара:УТ-00087040
Артикул:KF09.080V1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Прочный и лёгкий штатив K&F Concept K234A1 с шаровой головой BH-28L для фото и видео съемки. Шаровая голова вращается на 360° и изменяет угол наклона до 180°, голова и тренога изготовлены из алюминиевого сплава. Грузоподъемность составляет 10 кг. Поставляется комплект с сумкой для комфортного хранения и транспортировки.

Преимущества:

  • Грузоподъёмность: 10 кг;
  • 4 секции;
  • Высота съёмки регулируется от 45 до 161 см;
  • Центральная колонна регулируется по высоте, её можно перевернуть для съёмки с нижнего ракурса;
  • Снизу колонна имеет выдвижной крюк, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости штатива;
  • Съёмная шаровая головка BH-28L может поворачиваться на 360 градусов, в основании имеется градуированная шкала;
  • Головка оснащена съёмной площадкой с винтом 1/4" и пузырьковым уровнем.

Комплектация:

  • Штатив
  • Ремешок
  • Шестигранный ключ
  • Сумка