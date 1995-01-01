Штатив K&F Concept K234A1 с шаровой головой BH-28L

<

















>













Код товара: УТ-00087040 Артикул: KF09.080V1 Код товара: УТ-00087040 Артикул: KF09.080V1 Особые характеристики Максимальная высота, см 163 Безопасная нагрузка, кг 10 Длина в сложенном виде, см 48 Вес, г 1700 Комплектация штатива С головкой Головка шаровая BH-28L (гнездо под винт 3/8") Пузырьковый уровень есть Количество секций 4 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Особые характеристики Максимальная высота, см 163 Безопасная нагрузка, кг 10 Длина в сложенном виде, см 48 Вес, г 1700 Комплектация штатива С головкой Характеристики Головка шаровая BH-28L (гнездо под винт 3/8") Пузырьковый уровень есть Количество секций 4 Быстросъемная площадка есть Максимальная нагрузка 10 кг Минимальная высота 55 см Максимальная высота 163 см Длина в сложенном положении 48 см Материал алюминий Страна производства Китай Физические характеристики Вес 1.7 кг Описание Прочный и лёгкий штатив K&F Concept K234A1 с шаровой головой BH-28L для фото и видео съемки. Шаровая голова вращается на 360° и изменяет угол наклона до 180°, голова и тренога изготовлены из алюминиевого сплава. Грузоподъемность составляет 10 кг. Поставляется комплект с сумкой для комфортного хранения и транспортировки. Преимущества: Грузоподъёмность: 10 кг;

4 секции;

Высота съёмки регулируется от 45 до 161 см;

Центральная колонна регулируется по высоте, её можно перевернуть для съёмки с нижнего ракурса;

Снизу колонна имеет выдвижной крюк, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости штатива;

Съёмная шаровая головка BH-28L может поворачиваться на 360 градусов, в основании имеется градуированная шкала;

Головка оснащена съёмной площадкой с винтом 1/4" и пузырьковым уровнем. Комплектация: Штатив

Ремешок

Шестигранный ключ

Сумка Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.