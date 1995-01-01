Штатив K&F Concept K234A0 с шаровой головой BH-28L - это сочетание функциональности и стиля. Штатив изготовлен из магниево-алюминиевого сплава, что обеспечивает его прочность и устойчивость к коррозии. Максимальная грузоподъемность составляет 8 кг, что позволяет использовать его с различными моделями фото- и видеотехники.

Шаровая головка обеспечивает плавное и точное управление камерой, а также возможность вращения на 360 градусов. Минимальная рабочая высота составляет 400 мм, а максимальная - 1300 мм. Это позволяет выбрать оптимальное положение камеры для получения наилучшего кадра.

В сложенном состоянии штатив имеет длину всего 39 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Вес штатива составляет всего 1,16 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Штатив K&F Concept K234A0 с шаровой головой BH-28L - это надежный и стильный аксессуар для вашей фото- и видеотехники, который обеспечит вам комфорт и качество съемки.