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Чистящий карандаш для оптики K&F Concept 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт

  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
  • 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
Код товара:УТ-00087069
Артикул:SKU.2146

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор K&F Concept 2146 включает в себя три чистящих карандаша для оптики. Каждый карандаш состоит из трех отдельных элементов: кисточки для чистки линз, круглой чистящей головки и треугольной чистящей головки.

Круглая поверхность идеально подходит для чистки объектива, а треугольная - для видоискателя. Мягкая кисточка незаменима для очищения труднодоступных мест, таких как участки вокруг объектива и оправы светофильтра.

Комплектация:

  • Чистящий карандаш - 3 шт.