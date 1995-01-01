Чистящий карандаш для оптики K&F Concept 2146, с двусторонней насадкой, комплект 3 шт
Код товара:УТ-00087069
Артикул:SKU.2146
Код товара:УТ-00087069
Артикул:SKU.2146
Набор K&F Concept 2146 включает в себя три чистящих карандаша для оптики. Каждый карандаш состоит из трех отдельных элементов: кисточки для чистки линз, круглой чистящей головки и треугольной чистящей головки.
Набор K&F Concept 2146 включает в себя три чистящих карандаша для оптики. Каждый карандаш состоит из трех отдельных элементов: кисточки для чистки линз, круглой чистящей головки и треугольной чистящей головки.
Круглая поверхность идеально подходит для чистки объектива, а треугольная - для видоискателя. Мягкая кисточка незаменима для очищения труднодоступных мест, таких как участки вокруг объектива и оправы светофильтра.
Комплектация:
Чистящий карандаш - 3 шт.
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