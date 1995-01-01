Набор K&F Concept 2146 включает в себя три чистящих карандаша для оптики. Каждый карандаш состоит из трех отдельных элементов: кисточки для чистки линз, круглой чистящей головки и треугольной чистящей головки.

Круглая поверхность идеально подходит для чистки объектива, а треугольная - для видоискателя. Мягкая кисточка незаменима для очищения труднодоступных мест, таких как участки вокруг объектива и оправы светофильтра.

Комплектация: