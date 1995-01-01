Комплект K&F Concept 2011 включает карандаш для оптики, 2 шваброчки для полнокадровой матрицы, грушу, 2 салфетки из микрофибры. Карандаш снабжен кисточкой для смахивания пыли и мягкой подушечкой с угольным порошком для удаления жировых следов, отпечатков пальцев. Шваброчки шириной 24 мм можно использовать как одноразовые сменные насадки для влажной чистки матрицы (обратите внимание, чистящая жидкость не входит в комплект). Резиновая груша – многофункциональный инструмент для сдувания пыли с линз, матрицы, различных труднодоступных мест. Мягкие салфетки из микрофибры также можно использовать для удаления пыли и жировых следов с монитора камеры, линз и других деликатных поверхностей.

Набор K&F Concept 2011 можно рекомендовать всем фотографам и видеооператорам, он позволяет поддерживать чистоту камер и оптики.