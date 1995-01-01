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Набор для чистки оптики K&F Concept 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость

  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
  • 1918, 15 в 1, салфетки, карандаш, груша, жидкость
Код товара:УТ-00087058
Артикул:SKU.1918

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Профессиональный набор для чистки оптики K&F Concept 1918, 15 в 1 - подходит для очистки пыли с линз / дисплея, чистящий карандаш имеет функцию «два в одном» (щеточка для чистки и угольная головка). Чистящая щетка изготовлена ​​из специальных материалов, мягкая и безворсовая, не накапливает статическое электричество и может эффективно очищать стойкие частицы внутри камеры.

Круглая головка подходит для очистки объектива, видоискателя и может эффективно поглощать отпечатки пальцев, жир и т. д. на объективе. Односторонний забор воздуха, конструкция с большим объемом воздуха, чтобы избежать обратного всасывания воздуха и перекрестного загрязнения.

Комплектация:

  • Карандаш для чистки оптики
  • Воздушная груша
  • Чистящая жидкость 15 мл
  • Салфетки для чистки оптики - 10 шт
  • Салфетки из микрофибры - 2 шт