Карандаш со сменными насадками K&F Concept 1899, для чистки оптики и матриц APS-C

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Код товара: УТ-00087063 Артикул: SKU.1899 Код товара: УТ-00087063 Артикул: SKU.1899 Универсальный комплект для чистки оптики и матрицы. Основным приспособлением является ручка со встроенной щеточкой для чистки пыли с оптики, в которую можно вставить одну из насадок и использовать как карандаш. В данной комплектации присутствует насадка 16мм для ASP-C матрицы. Специальная карбоновая головка эффективно удаляет грязь с поверхности линзы не повреждая поверхность. Товар не найден Задать вопрос Описание Универсальный комплект для чистки оптики и матрицы. Основным приспособлением является ручка со встроенной щеточкой для чистки пыли с оптики, в которую можно вставить одну из насадок и использовать как карандаш. В данной комплектации присутствует насадка 16мм для ASP-C матрицы. Специальная карбоновая головка эффективно удаляет грязь с поверхности линзы не повреждая поверхность. Комплектация​: Универсальный Карандаш с щеткой - 1 шт

Насадка для чистки APS-C матриц - 6 шт

Карбоновая насадка для чистки оптики - 2 шт Видео Наш обзор

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