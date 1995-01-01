Карандаш со сменными насадками K&F Concept 1899, для чистки оптики и матриц APS-C
Код товара:УТ-00087063
Артикул:SKU.1899
Товар не найден
Описание
Универсальный комплект для чистки оптики и матрицы. Основным приспособлением является ручка со встроенной щеточкой для чистки пыли с оптики, в которую можно вставить одну из насадок и использовать как карандаш. В данной комплектации присутствует насадка 16мм для ASP-C матрицы. Специальная карбоновая головка эффективно удаляет грязь с поверхности линзы не повреждая поверхность.
Комплектация:
- Универсальный Карандаш с щеткой - 1 шт
- Насадка для чистки APS-C матриц - 6 шт
- Карбоновая насадка для чистки оптики - 2 шт