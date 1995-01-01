Профессиональный набор для чистки матриц и оптики K&F Concept 1868, 23 в 1 - совмещает большинство необходимых инструментов для чистки и ухода, чтобы содержать ваши камеры, объективы, фильтры и другую оптику в чистоте, без пыли, загрязнений и пятен. При регулярном использовании чистящих средств из этого набора вы убедитесь, что они помогут сохранить ваши камеры и оптику в отличном состоянии.