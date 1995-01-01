Набор для чистки K&F Concept 1868, матриц и оптики, 23 в 1
Код товара:УТ-00087060
Артикул:SKU.1868
Товар не найден
Описание
Профессиональный набор для чистки матриц и оптики K&F Concept 1868, 23 в 1 - совмещает большинство необходимых инструментов для чистки и ухода, чтобы содержать ваши камеры, объективы, фильтры и другую оптику в чистоте, без пыли, загрязнений и пятен. При регулярном использовании чистящих средств из этого набора вы убедитесь, что они помогут сохранить ваши камеры и оптику в отличном состоянии.
Комплектация:
- Швабра для чистки матрицы 24 мм (Full Frame) – 8 шт
- Швабра для чистки матриц 16 мм (APS-C) – 2 шт
- Салфетки в вакуумной упаковке для очистки из микрофибры (15 х 15 см) – 6 шт
- Оранжевые салфетки для очистки из микрофибры (25 х 25 см) – 2 шт
- Карандаш для чистки оптики – 1 шт
- Воздушная груша – 1 шт
- Антистатические перчатки – 1 пара
- Жидкость для чистки (15 мл) – 1 шт
- Чехол – 1 шт