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Набор для чистки K&F Concept 1868, матриц и оптики, 23 в 1

  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
  • 1868, матриц и оптики, 23 в 1
Код товара:УТ-00087060
Артикул:SKU.1868

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Профессиональный набор для чистки матриц и оптики K&F Concept 1868, 23 в 1 - совмещает большинство необходимых инструментов для чистки и ухода, чтобы содержать ваши камеры, объективы, фильтры и другую оптику в чистоте, без пыли, загрязнений и пятен. При регулярном использовании чистящих средств из этого набора вы убедитесь, что они помогут сохранить ваши камеры и оптику в отличном состоянии.

Комплектация:

  • Швабра для чистки матрицы 24 мм (Full Frame) – 8 шт
  • Швабра для чистки матриц 16 мм (APS-C) – 2 шт
  • Салфетки в вакуумной упаковке для очистки из микрофибры (15 х 15 см) – 6 шт
  • Оранжевые салфетки для очистки из микрофибры (25 х 25 см) – 2 шт
  • Карандаш для чистки оптики – 1 шт
  • Воздушная груша – 1 шт
  • Антистатические перчатки – 1 пара
  • Жидкость для чистки (15 мл) – 1 шт
  • Чехол – 1 шт