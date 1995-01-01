Чистящий карандаш для оптики K&F Concept 1691 v1, с двусторонней насадкой

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Код товара: УТ-00095076 Артикул: SKU.1691V1 Код товара: УТ-00095076 Артикул: SKU.1691V1 Чистящий карандаш для оптики с двусторонней насадкой. Карандаш состоит из трех отдельных элементов: кисточки для чистки линз, круглой чистящей головки и треугольной чистящей головки. Круглая поверхность идеально подходит для чистки объектива, а треугольная - для видоискателя. Мягкая кисточка незаменима для очищения труднодоступных мест, таких как участки вокруг объектива и оправы светофильтра. Товар не найден Задать вопрос Описание Чистящий карандаш для оптики с двусторонней насадкой. Карандаш состоит из трех отдельных элементов: кисточки для чистки линз, круглой чистящей головки и треугольной чистящей головки. Круглая поверхность идеально подходит для чистки объектива, а треугольная - для видоискателя. Мягкая кисточка незаменима для очищения труднодоступных мест, таких как участки вокруг объектива и оправы светофильтра. Видео Наш обзор

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