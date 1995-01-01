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Шваброчки для чистки матриц K&F Concept 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)

  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
  • 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)
Код товара:УТ-00087066
Артикул:SKU.1617

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор из 10 шваброчек для очистки матрицы. Размер чистящей головки подходит для сенсора формата Full Frame шириной 24 мм. Вакуумная упаковка препятствует загрязнению до открытия, в комплекте имеется специальная жидкость для чистки матриц объёмом 20 мл.

Комплектация:

  • Шваброчки для чистки матриц 24 мм (Full Frame) – 10 шт
  • Жидкость для чистки (20 мл) – 1 шт

Советы по чистке:

  1. Перед чисткой матрицы убедитесь, что аккумулятор камеры заряжен более чем на 80%, чтобы предотвратить возможные повреждения от движения зеркала в процессе очистки.
  2. Рекомендуется использовать каждую чистящую щётку только один раз, чтобы избежать риска повторного загрязнения.
  3. Перед использованием чистящей щёточки удалите с матрицы крупные частицы пыли с помощью воздушной груши.