Шваброчки для чистки матриц K&F Concept 1617, для Full Frame камер (10 шт, жидкость)

<

















>













Код товара: УТ-00087066 Артикул: SKU.1617 Код товара: УТ-00087066 Артикул: SKU.1617 Набор из 10 шваброчек для очистки матрицы. Размер чистящей головки подходит для сенсора формата Full Frame шириной 24 мм. Вакуумная упаковка препятствует загрязнению до открытия, в комплекте имеется специальная жидкость для чистки матриц объёмом 20 мл. Товар не найден Задать вопрос Описание Набор из 10 шваброчек для очистки матрицы. Размер чистящей головки подходит для сенсора формата Full Frame шириной 24 мм. Вакуумная упаковка препятствует загрязнению до открытия, в комплекте имеется специальная жидкость для чистки матриц объёмом 20 мл. Комплектация: Шваброчки для чистки матриц 24 мм (Full Frame) – 10 шт

Жидкость для чистки (20 мл) – 1 шт Советы по чистке: Перед чисткой матрицы убедитесь, что аккумулятор камеры заряжен более чем на 80%, чтобы предотвратить возможные повреждения от движения зеркала в процессе очистки. Рекомендуется использовать каждую чистящую щётку только один раз, чтобы избежать риска повторного загрязнения. Перед использованием чистящей щёточки удалите с матрицы крупные частицы пыли с помощью воздушной груши. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.