Шваброчки для чистки матриц K&F Concept 1598, для APS-C камер (10 шт, жидкость, перчатки)
Код товара:УТ-00087056
Артикул:SKU.1598
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Описание
Набор из 16 шваброчек для очистки матрицы. Размер чистящей головки подходит для сенсора формата ASP-C шириной 16 мм. Вакуумная упаковка препятствует загрязнению до открытия, в комплекте имеется специальная жидкость для чистки матриц объёмом 20 мл, и антистатические перчатки.
Комплектация:
- Шваброчки для чистки матриц 16 мм (APS-C) – 16 шт
- Жидкость для чистки (20 мл) – 1 шт
- Антистатические перчатки - 1 пара
Советы по чистке:
- Перед чисткой матрицы убедитесь, что аккумулятор камеры заряжен более чем на 80%, чтобы предотвратить возможные повреждения от движения зеркала в процессе очистки.
- Рекомендуется использовать каждую чистящую щётку только один раз, чтобы избежать риска повторного загрязнения.
- Перед использованием чистящей щёточки удалите с матрицы крупные частицы пыли с помощью воздушной груши.