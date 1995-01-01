Шваброчки для чистки матриц K&F Concept 1598, для APS-C камер (10 шт, жидкость, перчатки)

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Код товара: УТ-00087056 Артикул: SKU.1598 Код товара: УТ-00087056 Артикул: SKU.1598 Набор из 16 шваброчек для очистки матрицы. Размер чистящей головки подходит для сенсора формата ASP-C шириной 16 мм. Вакуумная упаковка препятствует загрязнению до открытия, в комплекте имеется специальная жидкость для чистки матриц объёмом 20 мл, и антистатические перчатки. Товар не найден Задать вопрос Описание Набор из 16 шваброчек для очистки матрицы. Размер чистящей головки подходит для сенсора формата ASP-C шириной 16 мм. Вакуумная упаковка препятствует загрязнению до открытия, в комплекте имеется специальная жидкость для чистки матриц объёмом 20 мл, и антистатические перчатки. Комплектация: Шваброчки для чистки матриц 16 мм (APS-C) – 16 шт

Жидкость для чистки (20 мл) – 1 шт

Антистатические перчатки - 1 пара Советы по чистке: Перед чисткой матрицы убедитесь, что аккумулятор камеры заряжен более чем на 80%, чтобы предотвратить возможные повреждения от движения зеркала в процессе очистки. Рекомендуется использовать каждую чистящую щётку только один раз, чтобы избежать риска повторного загрязнения. Перед использованием чистящей щёточки удалите с матрицы крупные частицы пыли с помощью воздушной груши. Видео Наш обзор

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