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Фотопленка Ilford Kentmere Pan 200, 120 формат

  • Kentmere Pan 200, 120 формат
  • Kentmere Pan 200, 120 формат
  • Kentmere Pan 200, 120 формат
  • Kentmere Pan 200, 120 формат
  • Kentmere Pan 200, 120 формат
Код товара:УТ-00086363
Артикул:6015066

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Панхроматическая черно-белая негативная фотопленка 120 формата, чувствительность ISO 200. Умеренная контрастность и широкий тональный диапазон, мелкое зерно - пленка хорошо подходит в качестве сравнительно недорого решения для ч/б съемки, в особенности для тех, кто давно или никогда не снимал на пленку. Большая широта экспозиции позволяет исправлять ошибки, связанные с недоэкспонированием и переэкспонированием кадра.

Пленка Kentmere производится компанией Harman technology, владельцем бренда Ilford. Производство находится в Англии. Пленка проявляется по процессу D-76.

Хранение: рекомендуется хранить в прохладном сухом помещении, при температуре 10° - 20° С. Отснятая, но не проявленная пленка может храниться в течении нескольких месяцев при соблюдении тех же условий, без деградации качества.