Чехол с ножками JOBY StandPoint для iPhone 12 и 12 Pro

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Код товара: УТ-00057589 Артикул: JB01670-BWW* Код товара: УТ-00057589 Артикул: JB01670-BWW* Чехол со штативными ножками Joby StandPoint для iPhone 12 и 12 Pro. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты). Товар не найден Задать вопрос Описание Чехол со штативными ножками Joby StandPoint для iPhone 12 и 12 Pro. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты). Тонкий профиль чехла без жестких краев – не зацепится за карманы

Поликарбонатный корпус дает амортизирующую защиту

Ножки с покрытием TPU обеспечивают хорошее сцепление на различных поверхностях Характеристики Совместимость: iPhone 12 и 12 Pro

Материалы: поликарбонат, термопластичный полиуретан TPU, алюминий, плав, силикон, нержавеющая сталь.

Вес: 70 г

Размеры: 15.13 x 8.1 x 1.65 см Видео Наш обзор

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