Чехол с ножками JOBY StandPoint для iPhone 12 и 12 Pro
Код товара:УТ-00057589
Артикул:JB01670-BWW*
Товар не найден
Описание
Чехол со штативными ножками Joby StandPoint для iPhone 12 и 12 Pro. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты).
- Тонкий профиль чехла без жестких краев – не зацепится за карманы
- Поликарбонатный корпус дает амортизирующую защиту
- Ножки с покрытием TPU обеспечивают хорошее сцепление на различных поверхностях
Характеристики
- Совместимость: iPhone 12 и 12 Pro
- Материалы: поликарбонат, термопластичный полиуретан TPU, алюминий, плав, силикон, нержавеющая сталь.
- Вес: 70 г
- Размеры: 15.13 x 8.1 x 1.65 см