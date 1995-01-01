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Мини-штатив JOBY GripTight ONE GP Stand, черный (уцененный)

  • GripTight ONE GP Stand, черный
  • GripTight ONE GP Stand, черный
  • GripTight ONE GP Stand, черный
  • GripTight ONE GP Stand, черный
  • GripTight ONE GP Stand, черный
  • GripTight ONE GP Stand, черный
  • GripTight ONE GP Stand, черный
  • GripTight ONE GP Stand, черный
  • GripTight ONE GP Stand, черный
Код товара:УТ-00069358
Артикул:JB01491-0WW (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов - крепить их к держателю можно в чехле или без него.
Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов
Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих технику резиновых ножек
Компактный и легкий, прекрасно помещается в карман
В комплекте новая шаровая голова с усиленными деталями из нержавеющей стали и функцией складывания вправо - делать портреты стало еще легче!

Присоедини смартфон, изогни ножки и установи нужный ракурс - встречайте самое компактное решение для мобильной фотографии! Комплект GripTight ONE GP Stand - это облегченная версия серьезных гибких штативов GorillaPod®, и он отлично подойдет для небольших камер и смартфонов.

GripTight ONE совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - от iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.