Описание

Потрясающий комплект, предназначенный для блогеров и создателей контента. Он включает в себя зажим для смартфона GripTight и мобильный микрофон Wavo. Штатив способен захватывать, оборачивать и стоять практически в любом месте, а крепление смартфона позволяет создателям получить идеальный угол наклона в горизонтальном или вертикальном режиме, в то время как Wavo Mobile, размещенный сверху, усилит внутренний звук телефона.

Карманный зажим GripTight Smart поддерживает телефоны шириной от 5,9 до 10,3 см. Механизм блокировки работает с пружинным и боковым замком. Доступны две насадки 1/4-20 для альбомной и портретной ориентации. Холодный башмак предназначен для подключения телефона к камере. Есть возможность установки других аксессуаров, например источника света или микрофона с помощью встроенного адаптера «холодный башмак».

Микрофон Wavo Mobile с противоударной технологией подвески Rycote обеспечивает максимально чистый звук и гасит нежелательные шумы от движения. Ветрозащита Windjammer помогает значительно снизить шум окружающей среды. Для максимальной мобильности доступны 2 варианта подключения: кабель TRS для камеры и кабель TRRS для смартфона - выберите идеальное устройство, чтобы прокачать свой видеоблог.

Преимущества:

Гибкий: оберните, установите, зажмите. Гибкие ножки штатива позволяют адаптировать его к почти любой поверхности.

Универсальный: закрепите на этом штативе беззеркальную камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 1 кг с гнездом 1/4" или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight Smart, входящего в комплект

Компактный и легкий: помещается в карман, фотосумку или рюкзак

Устойчивый: обрезиненные кольца на секциях ног и резиновые наконечники обеспечивают надежное сцепление с поверхностью

Долговечный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.

Запатентованный: его часто копируют, но никому еще не удалось создать идентичную по характеристикам модель.

Характеристики: