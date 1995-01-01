Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Защитное стекло JJC для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, FX2

  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, ILME-FX2, ILME-FX2B
  • для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, ILME-FX2, ILME-FX2B
  • для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, ILME-FX2, ILME-FX2B
  • для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, ILME-FX2, ILME-FX2B
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, ILME-FX2, ILME-FX2B
  • для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, ILME-FX2, ILME-FX2B
  • для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, ILME-FX2, ILME-FX2B
  • для Sony a7 IV, a7CR, a7C II, a6700, ZV-E1, ZV-E10 II, ILME-FX2, ILME-FX2B
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV
  • для Sony a7 IV
Код товара:УТ-00062157
Артикул:GSP-A7M4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект включает в себя стеклянную панель для основного дисплея и всё необходимое для подготовки экрана к ее установке. Стекло JJC плотно, без пузырей прилегает к дисплею камеры и надежно защищает от царапин, сколов, грязи, отпечатков пальцев и так далее.

Защитное стекло JJC серии GSP представляет собой ультратонкий лист оптического стекла толщиной 0,3 мм, предназначенный для защиты ЖК-экрана вашей камеры. Высокая светопропускаемость (95%) обеспечивает четкое изображение на ЖК-экране. Твердость поверхности 9H (по Шору) и многослойная конструкция защищают экран от грязи, царапин, отпечатков пальцев и легких ударов. Ударопрочное стекло блокирует УФ-лучи, пропуская при этом видимый свет. Поверхность защитного стекла гидро- и олеофобная: капли воды или масла сбегают без следа, отпечатки пальцев легко удаляются салфетками. Закругленные края (2.5D) обеспечивают комфортное использование и предотвращают задиры. Стекло легко устанавливается без образования пузырьков воздуха и так же легко снимается. Метод статического приклеивания не оставляет липких следов от клея на экране. В комплект входят инструменты для очистки, такие как влажная салфетка, сухая салфетка из микрофибры и пылеотталкивающий аппликатор для быстрого удаления отдельных пылинок.

Перед установкой стекла на дисплей камеры вы должны подготовить его, тщательно очистив от пыли и отпечатков пальцев, чтобы обеспечить оптимальное сцепление стекла с дисплеем.

Технические характеристики:

  • материал: оптическое стекло
  • пропускание света: 95% (просветление)
  • твердость: 9Н (по шкале Шора)
  • размеры: 73.2 х 49.2 х 0.5 мм
  • размеры упаковки: 84 х 120 х 13 мм
  • вес: 4 г
  • вес брутто: 38 г

Комплект поставки:

  • защитное стекло
  • ткань микрофибра
  • влажная салфетка для LCD
  • аппликатор для удаления микропыли

Совместимые камеры:

  • Sony a7CR,
  • Sony a7C II,
  • Sony a7 IV，
  • Sony a6700,
  • Sony ZV-E1,
  • Sony ZV-E10 II，
  • Sony ILME-FX2，
  • Sony ILME-FX2B