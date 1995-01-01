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Защитная пленка JJC для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III

  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
  • для Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и G7X Mark III
Код товара:УТ-00095508
Артикул:LAR-R50 (-)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Тонкая защитная антибликовая плёнка для ЖК дисплея камер Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и PowerShot G7X Mark III. Пленка толщиной всего 0.15 мм имеет просветляющее нанопокрытие с низкой отражающей способностью, которое эффективно уменьшает блики на экране, а высокая светопропускаемость (95%) обеспечивает чёткое и яркое изображение на экране. Устойчивая к царапинам пленка предотвращает повреждения дисплея камеры, также нанесено водоотталкивающее олеофобное покрытие, благодаря которому экран легко очищается от отпечатков пальцев и других загрязнений.

В комплект поставки входят чистящие средства для подготовки экрана к установке защитной плёнки: влажная салфетка и сухая салфетка из микрофибры.

Совместимые камеры:

  • Canon EOS R8
  • Canon EOS R50
  • Canon EOS M200
  • Canon EOS 850D
  • Canon PowerShot G7X Mark III

Материалы: полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Твердость: 3H