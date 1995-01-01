Тонкая защитная антибликовая плёнка для ЖК дисплея камер Canon EOS R8, R50, 850D, M200 и PowerShot G7X Mark III. Пленка толщиной всего 0.15 мм имеет просветляющее нанопокрытие с низкой отражающей способностью, которое эффективно уменьшает блики на экране, а высокая светопропускаемость (95%) обеспечивает чёткое и яркое изображение на экране. Устойчивая к царапинам пленка предотвращает повреждения дисплея камеры, также нанесено водоотталкивающее олеофобное покрытие, благодаря которому экран легко очищается от отпечатков пальцев и других загрязнений.

В комплект поставки входят чистящие средства для подготовки экрана к установке защитной плёнки: влажная салфетка и сухая салфетка из микрофибры.

Совместимые камеры:

Canon EOS R8

Canon EOS R50

Canon EOS M200

Canon EOS 850D

Canon PowerShot G7X Mark III

Материалы: полиэтилентерефталат (ПЭТ)

Твердость: 3H