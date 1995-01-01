Комплект включает в себя стеклянную панель для основного дисплея, две ПЭТ-пленки для верхнего дисплея, а также всё необходимое для подготовки экрана к установки защитных панелей. Оптимальная защита от грязи и царапин. Стекло JJC плотно, без пузырей прилегает к дисплею камеры и держится за счет статического притяжения, без клея.

Защитное стекло JJC серии GSP представляет собой ультратонкий лист оптического стекла толщиной 0,3 мм, предназначенный для защиты ЖК-экрана вашей камеры. Высокая светопропускаемость (95%) обеспечивает четкое изображение на ЖК-экране. Твердость поверхности 9H (по Шору) и многослойная конструкция защищают экран от грязи, царапин, отпечатков пальцев и легких ударов. Ударопрочное стекло блокирует УФ-лучи, пропуская при этом видимый свет. Поверхность защитного стекла гидро- и олеофобная: капли воды или масла сбегают без следа, отпечатки пальцев легко удаляются салфетками. Закругленные края (2.5D) обеспечивают комфортное использование и предотвращают задиры. Стекло легко устанавливается без образования пузырьков воздуха и так же легко снимается. Метод статического приклеивания не оставляет липких следов от клея на экране. В комплект входят средства для очистки: влажная салфетка и сухая салфетка из микрофибры.

Перед установкой стекла на дисплей камеры вы должны подготовить его, тщательно очистив от пыли и отпечатков пальцев, чтобы обеспечить оптимальное сцепление стекла с дисплеем.

Технические характеристики:

материал: оптическое стекло

пропускание света: 95% (1-слойное просветление)

твердость: 9Н (по шкале Шора)

размеры: 70.2 х 48 х 0.5 мм

размеры упаковки: 104 х 147 х 5 мм

вес: 5 г

вес брутто: 30 г

Комплект поставки:

защитное стекло основного экрана - 1 шт.

защитное покрытие верхнего дисплея - 2 шт.

ткань микрофибра - 1 шт.

влажная салфетка для LCD - 1 шт.

Защитное стекло совместимо с фотокамерами: